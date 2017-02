Allg. Zeitung Mainz: Rettungsbrücke / Kommentar von Markus Lachmann zur Mittelrheinbrücke

Mainz (ots) - Wie wichtig Brücken für die Region sind, wurdedeutlich, als die Schiersteiner Brücke vor zwei Jahrenzusammenkrachte. Das merkt der Autofahrer auch heute nochschmerzhaft, wenn er sich über eine Fahrspur durch das Nadelöhr beiMainz quält. Nun ist die FDP vor neun Monaten in Rheinland-Pfalz indie Regierung gekommen. Sie hat mehr Geld für Straßen und auch neueBrücken versprochen. Jetzt muss sie liefern - und wird von einemZahnarzt aus Simmern vorgeführt, der jetzt Landrat imRhein-Hunsrück-Kreis ist. Man mag Marlon Bröhr vorwerfen, dass ereitel und profilierungssüchtig ist. Geschenkt. Nicht vorwerfen kannman ihm jedoch, dass er in der Debatte um die Mittelrheinbrückeversucht, die Finanzen seines Kreises in Ordnung zu halten. Damitmacht er genau das, was die Landesregierung über Jahre nicht getanhat - Nürburgring und Schlosshotel lassen grüßen. Die Situation istverfahren. Die Grünen wollen keine Landesbrücke. Damit derKoalitionsfrieden gewahrt wird, findet das Verkehrsministerium jedenTag neue Argumente, weshalb es wirklich nur eine Kreisstraße werdenkann. Einige davon werden im Landesrechnungshof offen mit dem Wort"Schwachsinn" kommentiert. Bleiben Regierung auf der einen Seite undLandrat auf der anderen Seite bei ihrer Haltung, dann wäre dasProjekt am Mittelrhein tot. Das wäre übrigens nicht schlimm, denn esgibt weiß Gott wichtigere Projekte, belegt auch mit denentsprechenden Verkehrsprognosen. Etwa eine Brücke beiBingen/Ingelheim. Wohl wahr, die Mittelrheinbrücke könnte amschnellsten realisiert werden. Eine politische Rettungsbrücke zubauen, ist aber ein schwaches Argument.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell