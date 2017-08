Allg. Zeitung Mainz: Reine Taktik / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zu CSU-Chef Seehofer

Mainz (ots) - "Jeder von uns hat das Recht, klüger zu werden" - sononchalant wie seinerzeit Kanzler Konrad Adenauer vermag es CSU-ChefHorst Seehofer nicht, die flexible Handhabung politischerGrundüberzeugungen zu verklausulieren. Und wirkt folglich manchmalunbeholfen, wenn Brüche offen zutage treten zwischen dem, was ergestern vertreten hat, und dem, was er heute vertritt. Jahrelang trugSeehofer die Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge wie eineMonstranz vor sich her, riskierte dafür sogar den Koalitionsbruch unddrohte noch im Dezember, in die Opposition zu gehen, sollte sich dieCSU nicht durchsetzen. Dann kam, unter dem Eindruck des Hypes umMartin Schulz, der Versöhnungsgipfel von München im Februar, woSeehofer und Merkel einen seltsamen Burgfrieden schlossen: Das ThemaObergrenze sollte nur noch in einem "Bayernplan" der CSU auftauchen -als ob in diesem Jahr keine Bundestags-, sondern eine bayrischeLandtagswahl anstünde. Und jetzt ist die Obergrenze de facto offenbarganz vom Tisch, soll jedenfalls kein Hinderungsgrund mehr sein fürKoalitionsverhandlungen nach dem 24. September. Ist Seehofer, um mitAdenauer zu sprechen, also klüger geworden? Wohl kaum. Die neuenTöne, die Seehofer anschlägt, sprechen allenfalls für taktischeSchläue, da sie ein wesentliches Hindernis für eine Annäherung anGrüne und FDP aus dem Weg räumen. Die Frage ist jetzt nur, was ausSicht der Union größer ist: der Nutzen im Hinblick auf diemöglicherweise erweiterten Machtoptionen? Oder der Schaden durchneuerliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit eines ihrer herausragendenProtagonisten?Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell