Allg. Zeitung Mainz: Reflexhaft / Friedrich Roeingh zum Raser-Urteil

Mainz (ots) - Erst vor kurzem hat der Bundesgerichtshof den Weg dafür geebnet,dass Raser nicht nur wegen fahrlässiger Tötung, sondern auch wegen Mordesverurteilt werden können. Sind die fünf Jahre Jugendhaft, die das LandgerichtStuttgart gegen den 21-jährigen Jaguar-Fahrer verhängt hat, deshalb ein mildesoder zu mildes Urteil? Für die Hinterbliebenen der beiden Todesopfer gewiss. DasStuttgarter Landgericht aber hat sich aus gutem Grund daran gehalten, dass fürein Mordurteil der (bedingte) Tötungsvorsatz nachgewiesen werden muss.Nachgewiesen wohlgemerkt und eben nicht angenommen. Das Rasen mit 165Stundenkilometern in einer Innenstadt reicht dafür allein nicht aus. Dafür hatder Gesetzgeber gerade erst den Raserparagrafen geschaffen, der bei Todesfolgezehn Jahre Haft vorsieht - und im Jugendstrafrecht eben fünf Jahre. Wir solltendie Leidenschaft, mit der wir einzelne Urteile zu Todesfällen reflexhaft infragestellen, besser auf unseren grundsätzlichen Umgang mit Rasern lenken. In derSchweiz und in Österreich etwa wird der Straßenverkehr nicht nur wesentlichdichter kontrolliert. Geschwindigkeitsverstöße werden dort auch rabiatergeahndet - viel schneller mit Beschlagnahme des Fahrzeugs und jahrelangemFührerscheinentzug. Von der irrationalen Ablehnung des Tempolimits inDeutschland ganz zu schweigen. Ein Tempolimit, das nicht nur weniger Unfalltoteund weniger Emmissionen bedeutete, sondern auch noch die Leistungsfähigkeit desStraßennetzes erhöhen würde. Doch darüber können wir wahrscheinlich erst reden,wenn im Bundestag mehr Frauen als Männer sitzen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell