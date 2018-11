Allg. Zeitung Mainz: Rechts draußen / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Fall Maaßen

Mainz (ots) - Nach einem endlos scheinenden Schrecken nun auch einEnde mit Schrecken: Der Verfassungsschutzpräsident stilisiert sich inbeispielloser Selbstüberschätzung zum Opfer "linksradikaler Kräfte".Er meint damit Teile der Regierungspartei SPD. Das trägt schon Zügevon Größenwahn. Erschreckend. Wenn eine Sache so klar zu liegenscheint, kann Vorsicht nicht schaden: Ist also doch irgendwo einKörnchen Vernünftiges oder wenigstens Nachvollziehbares zu finden indem, was Maaßen da treibt? Die Antwort: Nein, nichts, nirgendwo.Maaßen suchte ganz bewusst den Eklat. Sein Herz schlägt offenkundigsehr weit rechts, womöglich jenseits der freiheitlich demokratischenGrundordnung. Ein Unding bei einem Mann in seiner Position. Besondersschlimm: Es war lange bekannt. Schon vor eineinhalb Jahrzehntenvertrat Maaßen ausländerrechtliche Positionen, die von nicht wenigenExperten als empörend bewertet wurden. Wie konnte es da geschehen,dass er 2012 Verfassungsschutzpräsident wurde - ausgerechnet in einerZeit, da die Republik auch international in den Ruch geriet, bei derAufklärung der NSU-Morde auf dem rechten Auge blind zu sein? Maaßenkann sich nun ein Leben als Politiker vorstellen. Schon rollt die AfDverbal den roten Teppich aus. Maaßen kann der Partei ein glänzenderRatgeber sein, wenn sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wassagt zu alledem Maaßens Dienstherr, der Noch-Innenminister Seehofer?Er tadelt, ein bisschen, findet Maaßens Gebaren jetzt "inakzeptabel".Das war's aber doch schon vor zwei Monaten. Zu spät, aus, vorbei,auch für Seehofer.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell