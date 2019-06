Allg. Zeitung Mainz: Rechte Gefahr / Christoph Cuntz zum Mordfall Lübcke

Mainz (ots) - Es ist noch kein Jahr her, da hat Hessens obersterVerfassungsschützer Robert Schäfer eindringlich vor den Gefahren desRechtsterrorismus gewarnt. Mit Blick auf Rechtsextremisten, von denenschwerste Gewalttaten zu befürchten seien, hat er gesagt: "MeineSorgenfalten sind tiefer geworden." Es sieht so aus, als habe Schäferauf unheilvolle Art recht behalten: Der mutmaßlich politischmotivierte Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübckegeht offenbar auf das Konto des Neonazis Stephan E.. Der Vorwurf, aufdem rechten Auge blind zu sein, trifft für den hessischenVerfassungsschutz, der nach dem NSU-Desaster und unter der FührungRobert Schäfers neu aufgestellt worden war, mitnichten zu. Um sobeunruhigender ist es, wenn es einem Neonazi trotz aller Wachsamkeitgelungen ist, einen ihm missliebigen Politiker zu erschießen. Zumalman nicht ausschließen kann, dass Stephan E. über Mitwisser undMittäter verfügte: Was das Umfeld des Tatverdächtigen angeht, sinddie Ermittlungen gerade erst am Anfang. Jedenfalls gibt es derzeitkeine Hinweise darauf, dass Stephan E. ein "einsamer Wolf", einEinzeltäter, gewesen wäre, der er noch Anfang der 90er Jahre zu seinschien. Die Festnahme des dringend Tatverdächtigen ist mithin einerster Fahndungserfolg, der das Vertrauen in die Arbeit derSicherheitsbehörden stärkt. Jetzt hat auch noch derGeneralbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Das ist eindeutliches Zeichen dafür, wie ernst der Rechtsstaat den MordfallLübcke und das Problem gewaltbereiter Rechtsterroristen nimmt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell