Allg. Zeitung Mainz: Radikal / Ralf Heidenreich zur neuen WEF-Studie

Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat bislang fastjede Prognose überholt. Sie vollzieht sich radikal, mit rasenderGeschwindigkeit und führt uns in eine Zukunft, von der wir heute nochgar nicht genau wissen, was sie für uns bereithält. Und so wirdvoraussichtlich auch der Anteil der Arbeit, die von Menschenverrichtet wird, noch schneller und breiter sinken, als vomWeltwirtschaftsforum (WEF) in seiner Studie vorhergesagt. DochVorsicht: Das gilt für jene Arbeit, wie wir sie bislang kennen. DieDigitalisierung wird jedoch auch jede Menge Jobs hervorbringen, diewir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Darin liegt einegroße Chance - und zugleich eine enorme Herausforderung. Expertenbetonen immer wieder, wie wichtig in Zukunft hoch qualifizierteMitarbeiter sein werden. Das stimmt zwar, verkannt wird aber oft,dass ein Großteil der Arbeitskräfte im Land gar nicht das Potenzialhat für hoch qualifizierte Jobs. Früher konnte man in der Industrieauch mit einer einfachen Ausbildung gutes Geld verdienen. Das giltbislang auch für Behörden- und Büroangestellte. Doch auch ihre Arbeitwerden künftig zu einem Großteil Roboter und Algorithmen übernehmen.Wir müssen nun verhindern, dass diese Beschäftigten, deren Zahl indie Millionen geht, einfach in den Billiglohnsektor abrutschen. Damiteine Gesellschaft funktionieren kann, braucht sie eine breiteMittelschicht. Bewältigen wir diese Herausforderung nicht, spielt dasden Radikalen im Land in die Hände. So, wie das in der Geschichtefast immer der Fall ist, wenn große Umwälzungen die Menschenverunsichern.