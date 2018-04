Allg. Zeitung Mainz: Propaganda / Kommentar zum Fall Skripal und zu Boris Johnson / Von Christian Matz

Mainz (ots) - Ob tatsächlich Russland für den Giftanschlag auf denEx-Doppelagenten Skripal in Großbritannien verantwortlich ist, wirdsich womöglich niemals beweisen lassen. Jedenfalls nicht, solangenicht jemand die Verantwortung dafür übernimmt, was nicht zu erwartenist. Sehr viel bei der Beurteilung dieses Falls, der sich zu einerinternationalen Krise ausgewachsen hat, hängt also davon ab, wieglaubwürdig London und Moskau agieren. Und hier liegt aus westlicherPerspektive das Problem: Man möchte ja nur zu gerne glauben, dass diebösen Russen und der Oberschurke Putin hinter dem Anschlag stecken -aber die Glaubwürdigkeit der Briten leidet doch sehr unter Politikernvom Typ Boris Johnson. Der Außenminister - Populist, Lautsprecher undschon in seiner Zeit als Londoner Bürgermeister nicht nurfrisurtechnisch ein Wirrkopf - ist in keinster Weise dazu geeignet,als Anwalt des Westens und Vertreter der angeblich gerechten Sache zuagieren. Dabei hatte seine Regierungschefin Theresa May, bis vorkurzem noch die Brexit-Trümmerfrau von der Insel, mit ihrer hartenHaltung gegenüber Moskau doch zusehends an Statur gewonnen undzahlreiche westliche Verbündete hinter sich versammelt. Aber starkeIndizien sind keine unwiderlegbaren Beweise für die russische Schuld- solange die Briten nur von diesen Beweisen sprechen, sie aber nichtvorlegen können (oder wollen), solange ist Moskau im Propagandakriegfein raus. Und damit stellt sich auch für Länder wie Deutschland, dasebenfalls russische Diplomaten ausgewiesen hat, die Frage, wie weitsie sich in diesen Konflikt hineinziehen lassen. Berlin gehörtzweifellos an die Seite Großbritanniens, aber es ist gut beraten,sich in Ton und Aktion sehr zurückzuhalten.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell