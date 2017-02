Allg. Zeitung Mainz: Preisgeben / Kommentar zum Handy-Auslesen / Von Mario Thurnes

Mainz (ots) - Ob die Einwanderung in Deutschland akzeptiert wirdoder nicht, hängt im Wesentlichen von der Frage ab, ob die Menschendas Gefühl haben, dass der Staat das Geschehen im Griff hat. Dazugehört auch zu wissen, wer ins Land kommt. Dies ist in denvergangenen Jahren zu oft nicht gelungen, wie der Fall Amri zeigtoder mutmaßlich auch der Mord an der Freiburger Studentin. Es istalso richtig, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nunmehr Instrumente erhält, Identitäten von Asylbewerbern zu prüfen. DieHandydaten auslesen zu dürfen, ist ein gewagter Schritt. Er solltenur in Ausnahmesituationen gegangen werden. Aber dasProblembewusstsein scheint da zu sein, wie die Aussagen des Sprechersdes Innenministeriums belegen. Es liegt nun am parlamentarischenBetrieb, etwaige Schwächen des Gesetzesentwurfs abzuklopfen - undgegebenenfalls auf entsprechende Korrekturen zu bestehen. Gegen denPlan insgesamt, der ursprünglich von den Ministerpräsidenten stammt,regt sich der erwartbare Unmut. Vom "tiefen Einschnitt in diePrivatsphäre" spricht etwa Linken-Chefin Katja Kipping. Und sie hatrecht. Nur ist dieser Einschnitt zumutbar. Denn er trifft Menschen,die in Deutschland Schutz suchen, Sozialleistungen in Anspruch nehmenwollen und dabei gleichzeitig ihre Identität nicht einmal mitPapieren belegen können. Wer in dieser Ausgangslage ist, muss demStaat, von dem er das verlangt, entgegenkommen - und sei es damit,dass er einen Teil seiner Privatsphäre preisgibt.Pressekontakt:Wolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485890online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell