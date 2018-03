Allg. Zeitung Mainz: Polit-Rocker / Kommentar von Christoph Cuntz zu Osmanen Germania BC

Mainz (ots) - Die im Rhein-Main-Gebiet gegründete GruppierungOsmanen Germania mag sich "Boxclub" nennen, sich damit brüsten,Jugendliche von der Straße zu holen. Tatsächlich handelt es sich beiden schweren Jungs um brandgefährliche Rocker, um eine Bande, derenMitglieder an ihren Kutten zu erkennen sind, und die der SüdhesseMehmet Bagci als Rocker-Präsident streng hierarchisch führte.Türkischstämmig sind die meisten Mitglieder der Osmanen.Nationalistisch sowieso. Und wie die Sicherheitsbehördenherausfanden, entwickelten sich die Osmanen immer mehr zumwillfährigen Instrument türkischer Regierungskreise. Manche behauptensogar, sie hätten Direktiven aus dem Palast von Recep Tayyip Erdoganerhalten. Der aber führt in Syrien gerade eine Militäroffensive gegenKurden, die er Terroristen nennt. Es hat erste Anzeichen dafürgegeben, dass dieser Krieg auch in Deutschland ausgetragen wird: dieOsmanen Germania auf der einen, die kurdische Rockergruppe "Bahoz"auf der anderen Seite. In Ludwigsburg waren kurdische Rocker vonOsmanen niedergeprügelt worden. In Saarbrücken explodierte vor einem"Bahoz"-Treffpunkt eine Handgranate: Wegen Anstiftung zum Mord wurdeder saarländische Chef der Osmanen Germania angeklagt. Mit derRazzia, die sich am Dienstag gegen Osmanen Germania BC richtete, willNoch-Bundesinnenminister Thomas de Maizière beweisen, dass der"Rechtsstaat entschieden und konsequent gegen jedwede Form derKriminalität vorgeht". In diesem Fall war es tatsächlich Zeit zuzeigen, dass hier weder das Recht des Stärkeren noch das Wort einesAutokraten gilt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell