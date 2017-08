Allg. Zeitung Mainz: Pest? Cholera? / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Linksextremismus

Mainz (ots) - Der Bundesinnenminister, ein CDU-Politiker,verbietet eine linksextreme Internetplattform, weil gerade Wahlkampfist, und weil die AfD gegen die politische Linke hetzt. So einfachist das - in den Köpfen mancher Leute. Auch solcher, die was vonPolitik verstehen sollten, aktuell etwa im Kopf desLinken-Geschäftsführers Matthias Höhn. Wohlgemerkt: Es handelt sichbei Herrn Höhn um den Bundesgeschäftsführer einer Partei, die sicherauch im nächsten Bundestag vertreten sein wird und mehr noch: dieeine rot-rot-grüne Bundesregierung vermutlich mittragen würde. Dassollte irgendjemand rasch dem Martin Schulz mitteilen, damit derseinen potenziellen Wählern vielleicht doch noch etwas näher erklärt,ob mit ihm Rot-Rot-Grün denkbar ist oder besser nicht. DringendeEmpfehlung an Martin Schulz: besser nicht. Wenn die AfD sagt, dassLinksextremismus von Übel ist, dann hat die AfD Recht. Was kein Jotadaran ändert, dass auch Rechtsextremismus, von dem es in der AfD eineMenge gibt, von Übel ist. Dem Bürger hängen wechselseitige Debattenund Vorwürfe, die Sicherheitsbehörden seien auf dem rechten oder demlinken Auge blind, zum Hals heraus; und den Sicherheitsbehördenwahrscheinlich noch mehr. Was denkbar erscheint: dass zuunterschiedlichen Zeiten mal das eine, mal das andere gefährlicherist, so, wie es früher Zeiten der Pest und Zeiten der Cholera gab.Der Hamburger G20-Gipfel war in puncto Sicherheit eine Katastrophe,dergleichen darf sich der Rechtsstaat unter keinen Umständen noch malbieten lassen von irgendwelchem Gesindel, sei es tiefbraun odertiefrot.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzSirka SchmidtNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell