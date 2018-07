Allg. Zeitung Mainz: Pervers / Kommentar zu Waffen aus dem 3D-Drucker / Von Friedrich Roeingh

Mainz (ots) - Kann man das amerikanische Waffenrecht noch liberalnennen, oder ist es schlicht pervers? Pervers sind auf jeden Fall diePläne, den Bau von Waffen mittels 3D-Druckern zu ermöglichen. EinWeg, den die Trump-Regierung im Zuge eines außergerichtlichen"Vergleichs" schon freigegeben hatte und den die Generalstaatsanwältevon neun Bundesstaaten nun auf den letzten Drücker zu verbauensuchen. Schlimm genug, dass Waffenbesitz in den USA ein Bürgerrechtist. Noch schlimmer, dass in vielen Bundesstaaten auchSchnellfeuergewehre für Privatpersonen zugänglich sind, dieeigentlich für den Kriegseinsatz geschaffen wurden und derAusgangspunkt vieler Amokläufe und Massaker sind. Die geplanteFreigabe für Bauanleitungen von Waffen aus dem 3D-Drucker setztinsofern noch eins drauf: Diese Waffen wären nicht einmal mehrregistriert. Und selbst jene Menschen, denen der Besitz vonSchusswaffen untersagt ist, könnten sich diese künftig ohne Problemebesorgen. Und dann wird die geplante Veröffentlichung dieser Baupläneauch noch mit dem ersten Verfassungsgrundsatz gerechtfertigt, der dieRedefreiheit garantiert. Wenn das ein Gericht durchgehen lässt...Angesichts der Neubesetzung der obersten US-Gerichte mitUltrakonservativen durch die Trump-Regierung muss man allerdings auchschon bei der amerikanischen Justiz um den gesunden Menschenverstandbangen. So könnte ausgerechnet die amerikanische Waffenlobby noch zueinem wichtigen Verbündeten gegen die irrsinnigen Pläne für WaffenMarke Eigenbau werden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell