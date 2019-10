Allg. Zeitung Mainz: Parallelen // Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zum Antibiotika-Mangel

Mainz (ots) - Es ist keine abstrakte Gefahr, sondern leider einesehr konkrete, über die wir hier reden: Im Jahr 2050 könnten weltweitzehn Millionen Menschen an multiresistenten Krankheitserregernsterben. Diese Zahl basiert nicht etwa auf einer vagen Schätzung,sondern auf einer beängstigend exakten Hochrechnung. Nachzulesen imBericht des Ökonomen Jim O'Neill an die britische Regierung aus demJahr 2014. Fünf Jahre sind seitdem vergangen, doch passiert istseitdem nicht viel - trotz vollmundiger Absichtserklärungen seitensder Industrie, in die Erforschung und Entwicklung dringend benötigterneuer Antibiotika zu investieren. Stattdessen steuert die Menschheitsehenden Auges auf eine sich bereits abzeichnende Katastrophe zu. Esist das gleiche Dilemma wie beim Klimawandel: Alle wissen, dass etwasgetan werden muss und zwar jetzt, doch niemand tut etwas - weil essich nicht rechnet. Aus Sicht der Unternehmen ist die Forschung imBereich Antibiotika nicht profitabel genug, also lassen sie esbleiben. Das sind die Gesetze des Marktes. Es soll allerdingsvorkommen, dass diese Gesetze in die Irre führen - besonders häufigdann, wenn es um das Allgemeinwohl geht. Nur zwei Lösungen sinddenkbar: Entweder pumpt der Staat noch mehr Geld in die Industrie, umderen Forschungsdrang anzukurbeln, oder der Staat übernimmt diesenBereich gleich selbst, indem er etwa die Universitäten entsprechendausstattet. Von solch grundsätzlichen Überlegungen ist zur Zeitjedoch wenig aus Berlin zu hören. Allenfalls halbherzig wird dieProblematik angegangen, umso eifriger die Notwendigkeit einerinternationalen Lösung betont. Wie beimKlimawandel.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell