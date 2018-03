Allg. Zeitung Mainz: Online-Hölle / Kommentar von Christian Matz zum Facebook-Skandal

Mainz (ots) - Was für ein Skandal, was für eine Ansammlungmoderner Bösewichte: die weltgrößte Datenkrake Facebook, die windigeWählerbeeinflussungsfirma Cambridge Analytica und der skrupelloseEx-Trump-Flüsterer Steve Bannon - willkommen in der Online-Hölle.Dabei haben alle drei nur ihren Job gemacht. Dass das Netzwerk jedenDatenschnipsel einsammelt, um ihn gewinnbringend an denMeistbietenden zu verkaufen, damit dieser gezielt Werbung machen unddas Verhalten der Mitglieder steuern kann - das ist nun mal dasGeschäftsmodell von Facebook. Und dass dieser riesige Datenberg nebenGeschäftemachern auch Meinungsmanipulierer anlockt, liegt auf derHand - deshalb ist es ein geradezu böswilliger VerdummungsversuchFacebooks, sich auch noch als Opfer darzustellen. Genau genommen hatCambridge Analytica ja auch gar keine Daten "geklaut", sondern es hatFacebook einfach so genutzt, wie es eben auch genutzt werden kann.Wobei einschränkend zu sagen ist: Die Firma macht sehr viel Getöse umihren Einfluss; und sie liefert den Trump-Gegnern den lang ersehnten"Beweis", dass bei dessen Wahl böse Mächte am Werk waren. Ob sie dieWahl tatsächlich entschieden hat? Das weiß kein Mensch. WasFacebook-Chef Zuckerberg jetzt aber weiß: Die Bereitschaft, seinemNetzwerk auf allen Wegen zu folgen, ist endlich. Es sind nicht dieDatenschützer oder gar die Politik, die ihm ein Problem bereiten -sondern es sind seine Geschäftspartner und seine Aktionäre. EinAbsturz an der Börse ist womöglich das einzige Signal, das beiFacebook ein Umdenken bewirken kann. Wenn der Milliardenverlust dazuführt, dass das Unternehmen endlich mehr Verantwortung dafürübernimmt, was auf der Plattform geschieht, dann hat dieser Skandaletwas sehr Gutes.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell