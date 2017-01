Allg. Zeitung Mainz: Ohne Strategie / Kommentar von Andreas Härtel zu Trumps Außenpolitik

Mainz (ots) - Der Regierende unterzeichnet Papiere, und dieGetreuen stehen Spalier. Dieses Bild sendet Donald Trump seitAmtsantritt in die Welt - ganz oben auf @POTUS, dem Twitter-Accountdes US-Präsidenten. Er inszeniert sich damit so, wie es sonstnordkoreanische Diktatoren tun, frei nach dem Motto: Ich entscheide,sonst niemand. Das, was bislang über Trumps Außenpolitik bekannt ist,passt denn auch zum Persönlichkeitsprofil des irrlichterndenPopulisten. Vielleicht glaubt er wirklich, das Heft des Handelns inder Hand zu haben. Aber vieles spricht dafür, dass ihm das Ganzeentgleitet; es folgt einfach keiner Strategie. Beispiel Mexiko:Strafzölle würden viele Produkte verteuern, die Amerikaner gernekaufen. Trumps Landsleute würden deshalb zum Teil die Grenzmauerbezahlen - während sich Mexiko nach neuen Partnern umsieht. BeispielChina: Der Abschied vom Handelspakt TPP wird Asien näher an dieVolksrepublik heranrücken lassen - und das, wo es doch das erklärteZiel der Trump-Administration ist, den Einfluss Pekings einzuhegen.Beispiel Nahost: Trumps Ermunterung an Israel, den Siedlungsbauvoranzutreiben, wird die Konflikte in der Region verschärfen - unddas ist keine gute Voraussetzung dafür, den islamistischen Terrorauszuradieren, was Trump ja nach eigenen Worten anstrebt. Nein, Trumpsendet keine Signale der Stärke aus, er demonstriert allenfallsRücksichtslosigkeit. Erfahrene internationale Akteure wie ChinasPräsident Xi Jinping oder Strategen und Zocker wie Kremlchef WladimirPutin werden versuchen, mit ihm und seiner unerfahrenenRegierungsmannschaft Schlitten zu fahren. Kaum auszudenken, waspassiert, wenn Trump das merkt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell