Allg. Zeitung Mainz: Offenbaren / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Missbrauch und Kirchen

Mainz (ots) - Die Kirche behält Dinge gerne in den eigenen Mauernund denkt in Zeitdimensionen, die nicht selten nach Jahrzehnten undJahrhunderten bemessen sind. Das ist zum einen eine gute Nachricht,denn für viele Menschen ist und bleibt die Kirche ein Hort vonStabilität und Sicherheit, der sich von flüchtigem Zeitgeist nichtbeeindrucken lässt. Es kann aber auch eine schlechte Nachricht sein,dann, wenn Dinge unverzüglich ans Licht müssen, um der Gerechtigkeitwillen. Was den Umgang mit sexuellem Missbrauch angeht, kommt man umdieses Urteil nicht herum: Ja, beide christlichen Kirchen inDeutschland haben sich sehr lange sehr schwergetan. Sie habenVersäumnisse eingeräumt und Leitfäden verfasst, aber sie sind danndoch oft davor zurückgeschreckt, Archive vorbehaltlos zu öffnen underschreckende Erkenntnisse unverzüglich zu offenbaren. Bezeichnendein Vorgang aus dem Jahr 2013: Die katholische Kirche beendete dievereinbarte Zusammenarbeit mit dem KriminologischenForschungsinstitut Niedersachsen, das auf die Öffnung kirchlicherGeheimarchive gedrungen hatte. Dieser Umgang mit der Wahrheit istgeprägt von Jahrzehnten, in denen der Mantel des Schweigens überschlimme Vorgänge gebreitet wurde. Aber dieser Umgang mit derWahrheit ist nicht hinnehmbar, und gerade für die Opfer ist erunerträglich. Kirche ist und bleibt wichtig, sie darf nicht als Hortdes Bösen verdächtigt werden. Gerade deshalb muss sich Kirche ohneZaudern öffnen und die angemessene Transparenz schaffen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzUte Siegfried-HenkelSenioreditorin NachrichtenTelefon: 06131/485820desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell