Allg. Zeitung Mainz: Öl im Feuer / Kommentar zu Katar / Von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Und wenn die Fußball-WM 2022 tatsächlich nicht inKatar stattfände? Darüber zerbrechen sich nun hohe Herren bei derFifa und auch beim DFB den Kopf. Wenn das die einzige Eskalationbleibt, die aus der akuten politischen Zuspitzung hervorgeht, dannist das ein Segen. Überhaupt wäre es ein Segen, wenn die WM nicht inKatar stattfände. Sie ist durch Korruption erkauft. Da war, ist undbleibt sie nicht die einzige, aber das ist kein Trost. Schlimmernoch: Die Menschenrechtslage auf den WM-Baustellen schreit zumHimmel, journalistisch eindeutig dokumentiert. Aber dieMenschenrechtslage hat Sportfunktionäre noch nie sonderlichinteressiert. Unvergesslich die Analyse des Fußballers Berti Vogts1978 in Argentinien, er habe keine politischen Gefangenen gesehen.Peking und Sotschi sind weitere "Glanzpunkte", auch die WM inRussland 2018 riecht streng. Was zählt, ist dies: Sport ist Politik,Show und die Lizenz zum Gelddrucken in Einem, da gelten ganz eigeneGesetze. Am Golf tobt ein Machtkampf, zwischen Religionen, aber auchzwischen Führungseliten. Nicht zu vergessen: mittendrin Israel.Gleich mehrere Staaten, auch Saudi-Arabien, stehen im Verdacht,Terror-Paten zu sein. Die USA versuchen zu jonglieren, die halbe Welthat handfeste wirtschaftliche Interessen in der Region. Das Bild vomPulverfass mag banal klingen, ist aber leider bittere Realität. Trumpwolle vermitteln, so heißt es. Vor wenigen Tagen war er inSaudi-Arabien und hat das - Einzige? - getan, was er mutmaßlichwirklich kann: einen Milliardendeal abgeschlossen, diesmal überWaffen. Das nennt man Öl ins Feuer gießen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell