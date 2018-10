Allg. Zeitung Mainz: Nur vier Tage / Reinhard Breidenbach zur EU-Trinkwasserrichtlinie

Mainz (ots) - Trinkwasser in der EU soll noch besser werden. Wieschön, wie gut. Aber der Punkt, über den noch intensiver nachgedachtwerden sollte: Rund eine Million Europäer haben überhaupt keinenZugang zu Trinkwasser. Das im reichen Europa - wobei das stetsangeführte Beispiel der Roma-Familien, die keine ausreichendeWasserversorgung haben, eher ein gesellschaftliches undmigrationspolitisches ist. In gewisser Weise ist das europäischeProblem mit dem Wasser ein Luxusproblem. Denn weltweit bewegt sichdie Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben,laut Weltgesundheitsorganisation im dreistelligen Millionenbereich.An vielen Stellen der Erde wird Wasser knapp. Der nächste Krieg imNahen Osten werde nicht um Öl, sondern um Wasser geführt, lautete invergangenen Jahrzehnten eine düstere Prognose. Besser geworden ist esalles in allem nicht. Die Zunahme der Weltbevölkerung und globaleErwärmung spielen eine negative Rolle, auch die Verschmutzung vonGewässern. Die größte Gefahr für die weltweite Wasserversorgung istnach Experten-Meinung allerdings die "Übernutzung" der Ressourcen:Der Natur wird mehr Wasser entnommen - auch für Swimmingpools undGolfplätze - , als die Natur wieder zur Verfügung stellen kann. Wenn20 Liter sauberes Wasser am Tag vorhanden sind, gilt das iminternationalen Durchschnitt als ausreichend. Der Wasserverbrauch inEuropa und den USA rangiert aber bei 200 bis 400 Litern pro Tag. Eskönnte in Mangelregionen extrem schwierig werden. Nur etwa vier Tagelang kann ein Mensch ohne Wasser überleben.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell