Allg. Zeitung Mainz: Nie zu spät / Kommentar von Lars Hennemann zu Syrien und den Kurden

Was den Kurden gerade widerfährt, ist der übelsteVerrat an einem ganzen Volk seit Jahrzehnten. Auch Europa undDeutschland mit ihm machen sich dabei schuldig. Wir werden langebrauchen, bis wir wieder glaubhaft über unsere ach sounverhandelbaren Werte werden reden können. Bis dahin gelten dieWerte eines Recep Tayyip Erdogan und aller, die ihn beliefern: Werbezahlt schafft an. Vor diesem aufgeheizten Hintergrund ist es einIrrglaube, man stünde hierzulande sicher abseits. Der Krieg in Syrienkommt vielmehr jetzt nicht nur in Gestalt von Flüchtlingen bei unsan, sondern auch in Form von Emotionen, mit der sich zweimillionenstarke Communities nicht nur auf Fußballplätzen gegenüberstehen. Polizei und Staatsschutz stehen dazwischen und müssen hoffenoder dafür sorgen, dass die eine Seite nicht weiter provoziert unddie andere trotz aller Zumutungen friedlich bleibt. Lösen oderwirksam deeskalieren lässt sich all das aber nur in Syrien.Humanitär, finanziell und logistisch kann man den Kurden auch hinterder Demarkationslinie immer noch Gutes angedeihen lassen. Das würdeauch die Lage hierzulande entspannen. Vorausgesetzt, die Waffenruhehält, der IS bleibt in Schach und der eigentliche starke Mann -Wladimir Putin - gibt seinen Segen. Wir werden auch unser Verhältniszu Moskau ein Stück weit neu definieren müssen. Weil die USA durchdie Dummheit ihres Präsidenten die schlimmste Demütigung eingefahrenhaben, seit in Saigon die letzten Hubschrauber in den Himmel stiegen.Washington mag also Wunden lecken, uns muss es um Frieden gehen. Daswäre dann doch noch ein starkes Signal, für das es nie zu spät ist.