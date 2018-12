Allg. Zeitung Mainz: Nicht lustig / Christian Matz zum Bürokratieabbau

Mainz (ots) - Bürokratie ist die Herrschaftsform der Verwaltung.Sie ist dann ein Segen für die Untertanen, wenn sie ihnen hilfreichzur Seite steht, wenn sie deren Handeln mit sinnvollen Regeln insinnvolle Bahnen lenkt und wenn sie sie nicht unnötig gängelt, Zeitund Nerven kostet. Nicht immer ist der Staat der Böse; auch jedegrößere Firma kennt bürokratische Irrwege. Es jedem recht zu machen,ist freilich sowohl für staatliche als auch private Verwaltungenunmöglich. Und so kennt jeder amtliche Anforderungen und Vorgänge,die wegen ihrer Praxisuntauglichkeit das praktische Leben erschweren.Das ist nur selten lustig - dann, wenn der "Amtsschimmel" besonderslaut wiehert, und immer nur, wenn man nicht selbst betroffen ist. Eskann richtig teuer und existenzbedrohend werden für Unternehmen, diesich nicht auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Und eskann Leib und Seele der Menschen gefährden, etwa in der Pflege, derenBedienstete unter bürokratischen Pflichten und Dokumentationsvorgabenleiden, die ihnen Zeit mit den Patienten stehlen. Die Initiative zumBürokratieabbau, die nun im Kabinett verabschiedet wurde, mussdeshalb ein Dauer-Arbeitsprogramm sein. Denn jeder darin investierteEuro spart mehr Geld an anderer Stelle. Zugleich muss aber auch klarsein: Es gibt eine ganze Reihe von Regeln, die notwendig sind, und andie sich auch künftig Unternehmen zu halten haben, denen jetzt derBürokratieabbau generell zu langsam geht. Stets im Blick haben, waswirklich nötig ist, nicht wahllos Vorgaben aufbauen und sinnlose überBord werfen - das muss der Weg sein.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell