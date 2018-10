Allg. Zeitung Mainz: Nicht kuscheln / Kommentar von Friedrich Roeingh zur Türkei

Mainz (ots) - Die deutschen Touristen sind bereits da, wo dieBundesregierung noch hin möchte: Bei der Normalisierung ihresVerhältnisses zur Türkei. Nach dem massiven Einbruch desTourismus-Geschäfts sind die Club-Hotels an der türkischenMittelmeerküste wieder gerammelt voll. Die türkische Inflation machtSuper-Billig-Urlaub möglich. Da sind die Schrecken desKonter-Putsches und der Menschenrechtsverletzungen schnell vergessen.Wirtschaftsminister Peter Altmaier kann man zumindest zugute halten,dass es ihm bei seinem Besuch in der Türkei eher nicht umsSchnäppchen-Heischen geht. Es liegt vielmehr in ureigenem deutschenInteresse, dass die türkische Wirtschaft nicht wegbricht und so dasLand weiter destabilisiert. Weil unsere Wirtschaften eng verflochtensind. Weil sich die Wirtschaftskrise auf Millionen türkischeMitbürger in Deutschland auswirkt. Weil mehr Türken als in derVergangenheit wieder ihr Glück in Almanya suchen könnten. Die neueStrategie der wirtschaftlichen Normalisierung ändert freilich nichtsdaran, dass sich die Bundesregierung in Ankara nicht nur für die fünfDeutschen einsetzen muss, die als politische Gefangene in der Türkeifestsitzen. Sie muss auch wahrnehmbar für eine allgemeineVerbesserung der Menschenrechte eintreten. Dass ein türkischesGericht ausgerechnet während Altmaiers Besuch den Gießener Patrick K.zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt, ist nicht weniger als einAffront. Ein Affront, der zugleich zeigt, dass ein neuerInteressenabgleich mit der Türkei nicht mit einem Kuschelkursverwechselt werden darf.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell