Allg. Zeitung Mainz: Nicht aufgeben / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Geldwäsche

Es ist und bleibt ein sehr ungleicher Kampf, den derStaat gegen die Organisierte Kriminalität führt. Dass die sichmittlerweile auch der Geldwäsche durch Immobilienkäufe zugewendethat, kann nicht überraschen. Dass es bei 60 000 Verdachtsmeldungennur zu 474 Anklagen oder Sanktionen kam, leider auch nicht,angesichts von nur 360 Mitarbeitern der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU.Hingegen: Gerade mal 20 Verdachtsmeldungen von Immobilienmaklern, dasmutet geradezu grotesk an. Das müsste die Ehrwürdigen der Branche,die es ja gibt, aufrütteln und zu Mahnern werden lassen. Gewiss, esgibt Grauzonen. Aber die Loyalität gegenüber den Kunden muss absolutGrenzen haben. Niemand verlangt Denunziantentum oder Bespitzelung.Aber wenn es um den Verdacht geht, dass sich vor den eigenen AugenVerbrechen anbahnen, sollte niemandem das Hemd des eigenen Gewinnsnäher sein als der Rock des Allgemeinwohls. Die Regeln, nach denensich in Deutschland Immobiliengeschäfte vollziehen - Notarpflicht,Grundbuch - sind im Vergleich zu anderen, auch europäischen Ländernsehr ordentlich strukturiert und bieten zumindest Ansatzpunkte,geplanten kriminellen Machenschaften auf die Schliche zu kommen.Diese Chance sollte nicht ungenutzt verstreichen. Insgesamt hinkenGesetze und Kontrollinstrumente des Staates zur Verbrechensbekämpfungder Energie und Findigkeit von Wirtschaftskriminellen aber immer nochhinterher. Aber hier zu resignieren, wäre eine Bankrotterklärung -genauso schlimm, wie hinzunehmen, dass bestimmte Stadtviertel zu nogo-Gebieten werden, in die sich die Polizei nicht mehr hineintraut.