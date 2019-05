Allg. Zeitung Mainz: Im Neuland // Christian Matz zu Annegret Kramp-Karrenbauer

Mainz (ots) - Hilflos, planlos, ahnungslos: Der Umgang der CDU mitder Wutrede eines Youtubers ist ein einziges Kommunikationsdebakel.Online und offline. Und weil Politik zu großen Teilen ausKommunikation besteht, hat die Parteichefin ein Problem. DennAnnegret Kramp-Karrenbauer ist die Hauptverantwortliche für dasDebakel. Sie hat das Thema zunächst unterschätzt und dann eineDebatte entfacht, in der sie nur verlieren kann. Meinungsfreiheitumfasst auch Meinungsmache - dafür braucht es keine neuen Regeln.Sofern man heftige Kritik nicht mit Hasspostings verwechselt, wie esKramp-Karrenbauer offenbar tut. Wahnsinn, dieses Internet-Neuland:Ein Youtuber bringt die mögliche nächste Kanzlerin in Bedrängnis. Wiekonnte es dazu kommen? Zunächst einmal wird hier die digitaleSpaltung der Gesellschaft überdeutlich. Die einen sind ohne Internetaufgewachsen und leben nun damit, die anderen leben darin, weil siees von klein auf kennen. Da prallen Welten aufeinander, da antwortendie einen mit einem mehrseitigen Schriftstück auf ein millionenfachgeklicktes Video der anderen. Häme ist nicht angebracht, diesesVerständigungsproblem hat nicht nur die "alte" Politik. Das habenauch die "alten" Medien - Preisfrage für beide: Wie sprechen wirjüngere Zielgruppen an? AKKselbst hatte die Aufgabe, die CDU wiederzu einen, deren Status als Volkspartei zu verteidigen und sich aufdas Kanzleramt vorzubereiten. Dabei ist sie aus dem Tritt geraten,nach mehreren Kommunikationspannen und nun einem echten -desaster.Wenn die CDU bei den Landtagswahlen im Osten großflächig hinter derAfD landet, werden diejenigen, die zuletzt Friedrich Merz unterstützthatten, offen die Machtfrage stellen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell