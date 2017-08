Allg. Zeitung Mainz: Neue Besen / Kommentar von Friedrich Roeingh zum neuen Mainzer Bischof

Mainz (ots) - Neue Besen kehren gut, sagt der Volksmund. Im Falldes Bistums Mainz muss der neue Besen, der designierte Bischof PeterKohlgraf, gut kehren. Sein wortgewaltiger Vorgänger, KardinalLehmann, hat mit seiner intellektuellen Autorität den Ruhm desBistums über Jahrzehnte hinweg gemehrt. Dringend notwendigeStrukturreformen ist Lehmann in den vergangenen fünf bis zehn Jahrenallerdings nicht mehr angegangen. Kohlgraf hat erkannt, dass dereklatante Priestermangel und die weiter zunehmende Zahl derKirchenaustritte das Bistum zu zügigen Strukturreformen zwingen. Under hat wahrgenommen, dass die Nachbarbistümer in diesem Prozess Mainzbereits enteilt sind. Kohlgraf hat sich allerdings gegen denbasisdemokratischen Weg des Trierer Bischofs Ackermann entschieden,der über Jahre hinweg eine eigens einberufene Synode die dortigeStrukturreform hat entwickeln lassen. Gut so, denn das Trierer Modellmit riesigen Supergemeinden erscheint wenig nachahmenswert. KohlgrafsUnterscheidung zwischen ländlichen Räumen (die anGemeindezusammenlegungen nicht vorbeikommen werden) und städtischenRäumen (die einer Belebung durch neue spirituelle Angebote derKirchen harren), ist absolut sinnfällig. In beiden Fällen istKohlgrafs Botschaft eindeutig: Eine Strukturreform der katholischenKirche im Bistum Mainz würde ohne ein stärkeres Engagement aufseitender Gläubigen nur eines bedeuten: Abbau von Angeboten. Von heute andürfen sich alle aktiven Mitglieder der katholischen Kirchengemeindenfragen, was sie persönlich bereit sind, zur Belebung ihrer Kirchebeizutragen. Keine prickelnde Botschaft des neuen Hirten, aber eineehrliche.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzSirka SchmidtNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell