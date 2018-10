Allg. Zeitung Mainz: Der Neuanfang / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Merkels Abgang

Mainz (ots) - Aus, vorbei. Mit der Ankündigung Angela Merkels, denParteivorsitz abzugeben, sind auch ihre Tage als Kanzlerin gezählt.Politik ist im Kern ein undankbares Geschäft. Diese Undankbarkeitaber gehört untrennbar zum Funktionieren dieses Geschäfts dazu. Wenndie Zeiten über eine Führungspersönlichkeit hinweggehen, gibt eskeine Rücksichtnahmen mehr auf persönliche oder historischeVerdienste. Wenn sich eine Wechselstimmung im Land so gewaltig Bahnbricht wie in den bayerischen und hessischen Wahlergebnissen, dannist es Aus mit der Selbstbestimmung eines Abgangs - den Merkel zumEnde ihrer dritten Amtszeit versäumt hat.Weiterzumachen, ihrtrotziger Versuch, eine gespaltene Union weiter anführen zu wollen,war ihr größter politischer Fehler. Ob sie persönlicher Ehrgeiz dazuverleitete, die Flüchtlingskrise zu einem besseren Ende führen zuwollen, oder die trügerische Wahrnehmung, auf europäischer Ebeneunentbehrlich zu sein: unerheblich. Merkel hat das tragische Momentumauf ihrer Seite. Mit der Ankündigung ihres Rückzugs hat siewenigstens ihre Würde zurückgewonnen. Doch ihre Verdienste werdenerst angemessen gewürdigt, wenn sich der durcheinander geratenepolitische Laden demnächst neu sortiert hat. Zu dieser Neusortierunggehört, dass alle Kandidaten, die Merkels Segen haben, auf verlorenemPosten stehen. Das gilt für Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich vonihr hat in die Pflicht nehmen lassen, wie für Armin Laschet, der inerster Linie seine nordrhein-westfälische Hausmacht demonstrierenwill. Die CDU braucht jetzt einen Parteivorsitzenden, der für dasEnde der Ära Merkel steht. Und sie wird auch keinen anderen wählen.Die Partei weiß nur zu gut, dass sie dann alle Chancen hat, nacheiner nicht mehr abzuwendenden Neuwahl wieder für lange Zeit denKanzler zu stellen. Wenn Friedrich Merz tatsächlich antritt, hat JensSpahn keine Chance gegen ihn. Merz wäre nicht nur die richtige Figur,das konservative Profil der Union wieder zu stärken (und so auch dieNach-Seehofer-CSU zurück ins Boot zu holen). Führungsqualitäten hater bereits bewiesen, internationale Erfahrung undWirtschaftskompetenz bringt er zudem mit. Ob es einem neuen,stärkeren Kanzler mit einer dann wieder arbeitsfähigen Regierung auchgelingen kann, die Krise der liberalen Demokratie wirksamauszubremsen, ist allerdings alles andere als ausgemacht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell