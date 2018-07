Allg. Zeitung Mainz: Lesen lohnt / Kommentar zu Seehofers Masterplan von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Es gibt so Sätze für die Ewigkeit. "Solange dasBrandenburger Tor geschlossen ist, ist die deutsche Frage offen", wareiner davon. Der ewige Satz für die deutsche Asylpolitik muss lauten:Solange Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, ist die Asylfrage nichtgelöst. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat recht:Das Wichtigste sind die Menschen. Aber es geht nur mit Strukturen undRegeln. Und da wird in der Aufgeregtheit der Aktualität massivunterschätzt, was bezeichnenderweise der EntwicklungshilfeministerGerd Müller sagt, ein CSU-Mann: Ohne die Beseitigung vonFluchtursachen in den Herkunftsländern wird langfristig keineangemessene Flüchtlingspolitik möglich sein. Das hat viele Facetten,angefangen bei der Hilfe für Afrika gegen Naturkatastrophen undHunger, bis hin zu militärischen Interventionen, um Syrien inirgendeiner erträglichen Weise zu stabilisieren. In SeehofersMasterplan, den vollständig und in Ruhe zu lesen sich wirklich lohnt,stecken viele vernünftige Aspekte, die der Ordnung dienen. Natürlichstecken im Masterplan, das zeigt schon sein Name, auch ein paarkrawallige Begriffe; wozu haben wir schließlich bayerischenLandtagswahlkampf. Wobei es für die CSU und Seehofer sowohl unerhörtals auch eine enorme Eigengefährdung war, die Sache derart auf dieSpitze zu treiben. Einiges - Stichwort Ankerzentren - schießt mit anSicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übers Ziel hinaus.Andererseits enthält der Plan wichtige Maßnahmen, um den Missbrauchdes Asylrechts, den es unstreitig auch gibt, zu unterbinden, was -mit Augenmaß betrieben - unerlässlich ist. Man kann aus diesem Planviel Sinnvolles herausholen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzSylvia RathjenNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell