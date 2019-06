Allg. Zeitung Mainz: Last statt Lust / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur SPD

Mainz (ots) - So kann's kommen. Ein Trio führt dieSozialdemokraten kommissarisch. Es gab in der SPD-Geschichte zweimaleine "Troika", beide Male mehr Last als Lust. In den Sechziger- undSiebzigerjahren: Herbert Wehner, Willy Brandt, Helmut Schmidt. Ab1993:Rudolf Scharping als Kanzlerkandidat, Oskar Lafontaine undGerhard Schröder. Aber auch unabhängig von dieser negativenhistorischen Erfahrung: Die aktuelle Trio-Lösung ist wahrhaftig nichtder Weisheit letzter Schluss. Vermutlich soll sie Solidarität,Gediegenheit, ein breites Verantwortungsfundament signalisieren. InWahrheit ist sie eher Verlegenheit und die Angst, eine oder einenallein ins Feuer der kommenden Monate zu schicken. Und: Alle dreisind nun, da sie eine finale Bewerbung um den Parteivorsitzausschließen, böse formuliert: lame ducks. Dass Schwesig, Standjetzt, absagt, ist eine Sensation - und schade. Man hätte geschworen,sie will das Amt, unbedingt. Und den Versuch wär's wert gewesen.Stephan Weil winkt ab, ebenso Olaf Scholz, Letzterer bei "Anne Will"auf unsouveräne, fast schräge Weise. Es wäre schlimm, sollte dasVorsitzendenamt einer zwar aktuell erfolglosen, aber insgesamtwichtigen und honorigen Partei angeboten werden müssen wie sauerBier. Heiko Maas bringt eine Doppelspitze ins Spiel. Skurril, beigrünem Gedankengut zu klauen, aber in der Not... A propos Maas. Wiesoist sein Name fast nie zu hören, wenn es um künftigeSpitzenkandidaten geht? Er ist nicht der Lebhaftesten Einer, hateinst aber immerhin bei Oskar Lafontaine gelernt, im Saarland. Beialledem muss klar bleiben: Das Land ist wichtiger als jede Partei.Somit stellt sich die Regierungs-, also die GroKo-Frage. DieProtagonisten ergingen sich lange in Ego-Shows. Zuerst die Union mitSeehofer/Maaßen und der Merkel-Nachfolge, jetzt die SPD. In derübrigen Zeit wurde recht anständig gearbeitet. Das spricht dagegen,die GroKo abrupt zu beenden. Allerdings: Dass die SPD nicht an derGroKo sterben will, ist verständlich. Verzweifelt fordertenGenossinnen und Genossen in den vergangenen Tagen: "Wir müssen unsinhaltlich klar aufstellen!" Ja! Fast niemand weiß, wofür die SPDinhaltlich steht. Aufstellen: aber wie? Nach links, mitbedingungsloser Grundrente, Vermögensteuer, höherer Erbschaftsteuerund Klimaschutz egal, was er - etwa an Arbeitsplätzen - kostet?Schwer, da sind überall schon Grüne oder Linkspartei.Gravierender:Wichtige Details in diesem Katalog sind überhaupt nichtsuper für das Land. Über inhaltliche Zerrissenheit helfen oftCharismatiker hinweg. Aus Schulz hätte einer werden können. Aber dashat sich die Partei weitgehend selbst vermasselt; so was sollte siekünftig vermeiden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell