Allg. Zeitung Mainz: Kurzfristig / Kommentar von Mario Thurnes zum Ärztemangel

Mainz (ots) - Die politisch Verantwortlichen denken oft nur nochbis zur nächsten Wahl. Schlechte Zeiten für Investitionen, die sicherst in fünf, zehn oder 20 Jahren auszahlen. Sehr anschaulich lassensich die Konsequenzen am Ärztemangel festmachen. Einerseits fehlt esan Medizinern. Schon jetzt müssen sich Hausärzte auf dem Land gutüberlegen, ob sie in Urlaub gehen - weil sie ihren Kollegen so nochVertretungspatienten in die ohnehin vollen Wartezimmer schicken. Auchin den Kliniken klagen die Verantwortlichen über Personalnot.Andererseits gibt es in der Medizin einen so strengen Numerus Claususwie in wenigen anderen Fächern. Auf Deutsch: Junge Menschen wollen inden Mangelberuf, aber wir lassen sie nicht. Der Grund ist banal. EinMedizinstudienplatz ist für den Staat deutlich teurer als zumBeispiel einer in Theaterwissenschaft oder in Sinologie. Auf 32 000beziehungsweise 5000 Euro beziffert das Statistische Bundesamt diejährlichen Kosten. Wer als Politiker kurzfristig eine steigende Zahlan Studienplätzen melden will, der schafft dann lieber Plätze fürGeisteswissenschaftler. Da Ruhestands-Wellen anstehen und immer mehrjunge Mediziner weniger arbeiten wollen als ihre Vorgänger, wird sichder Ärztemangel in den kommenden Jahren verschlimmern. Wer dann aufdem Land einen Leistenbruch hat, kann sich an einenTheaterwissenschaftler wenden. Davon haben wir genug. Es ist imÜbrigen zu einfach, die Schuld daran auf die Politik abzuwälzen. Esliegt an den Wählern, auf die zu setzen, die in die Zukunftinvestieren und nicht in schnelle Erfolge.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell