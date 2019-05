Allg. Zeitung Mainz: Kurz-Sturz / Andreas Härtel zu Österreich

Mainz (ots) - Es ist gekommen, wie es kommen musste: AuchÖsterreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist über die unappetitlicheIbiza-Affäre seines bisherigen Koalitionspartners FPÖ gestürzt. DasBündnis, das seine Abwahl durchgesetzt hat, ist zwar exotisch;Sozialdemokraten und Rechte werden in näherer Zukunft wohl kaum nocheinmal gemeinsame Sache machen. Das Ganze entbehrt aber dennoch nichteiner gewissen Logik. So wollte die FPÖ nicht als alleiniger Buhmanndastehen - und die SPÖ konnte diese Gelegenheit, dem Kanzler am Zeugzu flicken, einfach nicht ungenutzt verstreichen lassen. Es istdarüber hinaus aber auch ein Akt der politischen Hygiene. Schließlichhat Kurz im Angesicht der bevorstehenden Neuwahlen versucht, sicheinen präsidialen Anstrich zu geben. Er hat seinem Volk einzuredenversucht, dass er über den Dingen steht und schon alles richten wird.Mit dieser Strategie kommt er nun nicht durch, und die Wähler könnensich bis zur Abstimmung im Herbst ein ungeschminktes Bild von demMann machen, der in den vergangenen knapp anderthalb Jahren das Landregiert hat. Zu diesem ungeschminkten Bild gehört nun mal, dass Kurzes war, der die Rechten um den Prahlhans Hans-Christian Strache mitins Regierungsboot geholt und auf diese Weise wieder hoffähig gemachthat. Und dass er es war, der der FPÖ viel zu viel hat durchgehenlassen, etwa wenn diese gegen die freie Presse agitierte. Demösterreichischen Kanzler war der Geist der FPÖ genau so lange egal,wie es ihm zum Vorteil gereichte.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell