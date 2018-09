Allg. Zeitung Mainz: Kreide fressen / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur AfD

Mainz (ots) - Nur "ein paar "Irre" zeigen in Chemnitz denHitlergruß, und die "Altparteien" wollen die AfD loswerden, indem siedie Partei zu Unrecht in einen Topf mit Neonazis werfen - das ist dieWahrheit, wie sie sich die AfD zurechtlegt, um kein schlimmeres Wortzu gebrauchen. Und wenn Alexander Gauland es für taktisch klug hält,äußert er fast schon Verständnis dafür, dass Flüchtlinge ein besseresLeben suchen. Hört, hört. Das ist eine Form von Rhetorik, die man"Kreide fressen" nennt - wie der Wolf in Grimms Märchen Kreidefrisst, damit seine Stimme höher wird und er die Geißlein täuschenkann. In Chemnitz ist zu besichtigen, dass die AfD, wenn sie Vorteilefür sich erkennt, den Schulterschluss mit gewaltbereitenRechtsextremisten vollzieht, hießen sie nun Pegida oder anders. Wenndie AfD behauptet, sie habe mit Rechtsextremisten nichts zu tun, dannist das Heuchelei. Es gibt Nachweise zuhauf, wes braunen Geistes Kindviele Mitglieder oder Unterstützer der AfD sind. Ob sich die Parteivon dieser "Kundschaft" tatsächlich trennen will - und kann -,erscheint derzeit mehr als fraglich. Wahr ist: Viele, die in Chemnitzim Pegida-Pulk demonstrieren, weil ein Mensch erstochen wurde, sindkeine Rechtsextremisten. Ihnen muss aber klar sein, dass derschlechten Gesellschaft leicht zugerechnet wird, wer sich gemeinsammit ihr bewegt. Wahr ist auch: Die Abschiebung von Gefährdern undKriminellen funktioniert derzeit nicht so, wie sie zwingend müsste.Straftaten, Tötungen gar, die daraus resultieren, sind besonderserschütternd und eines Rechtsstaats nicht würdig. Hier istdringendste Handlungsnot. Verbale Hetze à la "Messermigration" sindjedoch nicht Teil der Lösung.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzUte Siegfried-HenkelSenioreditorinTelefon: 06131/485820desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell