Allg. Zeitung Mainz: Kollaps / Christian Matz zum Brückeneinsturz in Genua

Mainz (ots) - Genua ist ganz nah. Über den "Viadotto Polcevera"sind auch viele deutsche Italien-Urlauber gefahren; wer nun dieBilder der hinabgestürzten Brückenteile sieht, ist fassungslosangesichts der Katastrophe. Ein Albtraum, für den es wenige Worte undnoch weniger Erklärungen gibt, schon gar keine gesicherten. MarodeBausubstanz und mangelnde Instandhaltung als Dauerproblem oderaktuell die Arbeiten am Grund der Brücke und ein Unwetter mitBlitzeinschlag - was genau das Bauwerk zum Einsturz gebracht hat,wird womöglich erst in Monaten bekannt sein. Hüten sollte man sichunbedingt davor, sogleich - nur weil es sich um Italien handelt -mafiöse Strukturen und Korruption, Misswirtschaft und Schlampereihinter dem Unglück zu vermuten. Denn Genua ist auch deshalb ganz nah,weil sich der Blick wie von selbst auf den Zustand der Brückenhierzulande richtet. Nein, es wäre pietätlos, etwa den Unfall an derSchiersteiner Brücke mit der tödlichen Katastrophe zu vergleichen;aber einige Parallelen zwischen Italien und Deutschland gibt es danndoch: Wir reden über Tausende Brücken im Land, die in denWiederaufbaujahren nach dem Krieg entstanden sind. Für die Massen anAutos und schweren Lastwagen, die heute darüber rollen, wurden siedamals nicht geplant. Sie sind nun, nach 50, 60 Jahren, am Ende - undmüssten eigentlich saniert oder gleich ganz ersetzt werden. Wenn dennder Bund nachkäme bei dieser Milliardenaufgabe. Stattdessen bleibtden Behörden vielerorts wenig anderes übrig als ständige Überwachung,um schlimmstenfalls einen Einsturz zu verhindern. Und wird docheinmal gebaut, stöhnen die Pendler über Dauerstaus. Es droht einVerkehrskollaps, aus dem es kaum einen Ausweg gibt.