Allg. Zeitung Mainz: Klare Kante / Friedrich Roeingh zu Saudi-Arabien

Mainz (ots) - Manchmal trifft bittere Ironie den Wahrheitskern ambesten. "Saudis ratlos: Folter und Enthauptung waren doch bis jetztauch kein Problem", titelte die Satire-Homepage Postillon in denvergangenen Tagen. Treffender kann man nicht zum Ausdruck bringen,wie nachlässig der Westen in den vergangenen Jahrzehnten mitSaudi-Arabien umgegangen ist. Mit dem Land, das den Salafismus inalle Welt exportiert - die Triebfeder für islamistischen Terrorismus.Mit dem Land, das den blutigen Jemen-Krieg mit so vielen unschuldigenZivilopfern vom Zaun gebrochen hat. Mit dem Land, das sich lästigerRegime-Gegner mit Folterungen und öffentlichen Hinrichtungenentledigt. Wenn man zynisch werden will, muss man fast schon dankbardafür sein, dass die Saudis den prominenten Regimegegner Khashoggiauf dem Boden eines anderen Landes ermordet und sich damitinternational isoliert haben. Nun scheint wenigstens dieBundesregierung mit der Aussetzung milliardenschwererWaffenlieferungen an die Saudis ernst machen zu wollen - allen vorandie Regierungsfraktionen. Die Bundeskanzlerin wird gleichwohl dieeuropäische Karte spielen müssen, weil viele Rüstungslieferungen anSaudi-Arabien in Kooperation mit französischen und britischenWaffenherstellern erfolgen. Solche Kooperationen sind der deutschenRechtssphäre ebenso entzogen wie die durch Heckler&Koch lizensierteProduktion von Gewehren in Produktionsstätten außerhalb Deutschlands.Der Haupthebel liegt natürlich in den USA. Die europäischen Antwortenauf den Fall Khashoggi müssen aber wenigstens so eindeutig ausfallen,dass sich die kritischen Kräfte im US-Senat gestärkt fühlen.