Allg. Zeitung Mainz: Kindeswürde / Kommentar von Michael Klein zum Strafrecht gegen Kinderfasten

Mainz (ots) - Keine Freiheit ist grenzenlos. Auch nicht dieReligionsfreiheit. Über allem steht die Würde des Menschen. Wenn dieReligionsfreiheit dazu führt, dass Schulkinder im muslimischenFastenmonat Ramadan zusammenklappen, weil sie nicht genug getrunkenund gegessen haben, dann hat die Religionsfreiheit ihre Grenzeüberschritten. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatdarauf kürzlich hingewiesen. Ärzte und Kinderschutzbund tun das schonlänger. Doch Appelle an die Eltern und Handreichungen für Lehrer, wassie tun sollen, wenn ein Kind erschöpft oder dehydriert ist, habennicht viel bewirkt. Schon als Bezirksbürgermeisterin in Berlin hatteGiffey damit keinen Erfolg. Dabei sagen sogar viele Muslime, dass esnicht im Sinne des Propheten Mohammed ist, wenn Kinder, die in derSchule voll konzentriert sein müssen, körperlichen Strapazenausgesetzt werden. Für Kranke und ältere Menschen gilt das strengeFastengebot ohnehin nicht. Und auch gesunde erwachsene Muslime könnenfrei entscheiden, ob sie fasten oder nicht. Kinder, die instrenggläubigen Familien aufwachsen, haben diese Wahl nicht. Dabeiist die Würde des Kindes nicht weniger wert als die Würde desErwachsenen. Wenn der Staat die Kindeswürde mit gutem Zureden nichtschützen kann, weil er die betroffenen Eltern damit nicht erreicht,bleibt nur das Strafrecht. Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann(CDU) will diesen Weg zu Recht gehen - zuständig ist allerdings derBund. Der sollte sich des Themas unmissverständlich annehmen. Bei derSchulpflicht, die auch für christliche Fundamentalisten gilt, tut erdas schließlich auch.