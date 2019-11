Allg. Zeitung Mainz: Kinder, Kinder / Kommentar von Andreas Härtel zu Kinderrechten im Grundgesetz

Mainz (ots) - Neun von zehn Hessen haben vor einem Jahr für die Aufnahme derKinderrechte in die Landesverfassung gestimmt. InRheinland-Pfalz wiederum sindKinderrechte schon seit fast 20 Jahren grundrechtlich verankert. WasBundesjustizministerinChristine Lambrecht nun angestoßen hat, wird alsokeinesfalls eine plötzliche Revolution im Kinderzimmer auslösen.Außerdem darf esals sicher gelten, dass es für die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetzin ganz Deutschland eine breite Mehrheit gibt. Die öffentliche Diskussion legtzwar fast schon etwas anderes nahe. Dabei geht es aber mehr um theoretische alsum praktische Aspekte. Das Grundgesetz wird aufgebläht? Nein, es erhältlediglich eine Ergänzung an einem sensiblen Punkt, denn es geht den Initiatorendarum, die Schwächsten in der Gesellschaft zu stärken - und das ist die dreiSätzchen schon wert, die Lambrecht aufgeschrieben hat. Die Eltern werdenentmündigt? Das ist kaum zu befürchten, denn dazu müsste die vorgeschlageneFormulierung schon sehr weit gedehnt werden. Die Verfasser desMinisteriumsentwurfs hatten wohl tatsächlich vor allem imSinn, die Grundrechtevon Kindern besser sichtbar zu machen. Deshalb kann man nun zwar einwenden, dasses bei Lambrechts Schritt in erster Linie um Symbolik geht. Aber es gilt jadoch: Dem Staat wird Wort für Wort ins Stammbuch geschrieben, dass er das Wohlder Schutzbedürftigsten nicht aus den Augen verlieren darf. Daraus folgt dann jaso vieles, das viel mehr ist als Symbolik - etwa eine vernünftige Ausstattungvon Kitas und Schulen oder kinderfreundlichere Quartiere.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4451372OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell