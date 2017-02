Allg. Zeitung Mainz: Kakofon / Lars Hennemann zu Abschiebungen

Mainz (ots) - Kaum wird über Abschiebezentren diskutiert, werdensie als "Weg in den Zentralstaat" kritisiert. Dem muss man entgegnen:Die Erkenntnisse nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkthaben unter anderem belegt, dass bei der Terrorabwehr im föderalenNebeneinander diverser Behörden gefährliche Lücken klaffen. Nun istZentralismus kein Allheilmittel, aber dass bislang zu viel geredetund zu wenig koordiniert wurde, ist unbestreitbar. Auch diesteigenden Fallzahlen machen eine Abkehr von der bisherigen Praxisunabdingbar. Deutschland ist ein Land, das für diejenigen offen ist,die Schutz suchen und brauchen. Das soll auch ausdrücklich sobleiben. Umgekehrt ist es aber politisch kaum noch vermittelbar, wennfür diejenigen, die kein Bleiberecht haben, Milliardenkostenentstehen, nur weil wir es nicht schaffen, sie geordnet in ihreHerkunftsländer zurückzubringen. Ebenfalls unhaltbar ist der Umgangmit den Abschiebungen nach politischer Färbung. Das Grundrecht aufAsyl ist weder interpretier- noch verminderbar. Dann muss diesprinzipiell aber auch für das Nicht-Recht auf Asyl gelten. Es kannnicht sein, dass in einigen Ländern laxer abgeschoben wird, nur weildie Landesregierung entsprechend besetzt ist. Das fällt am Ende aufdie zurück, die wirklich Hilfe brauchen. Ob man deshalb unbedingtnach Afghanistan abschieben sollte, steht auf einem ganz anderenBlatt. Aber auch bei diesem Aspekt kann es nur hilfreich sein, wenndie Politik endlich einheitlich handelt. Eines der größten Problemeder Flüchtlingsdebatte ist ihre Kakofonie. Die hinterlässt bei denBürgern vor allem den Eindruck, dass die Verantwortlichen das Themanicht im Griff haben.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzSirka SchmidtNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell