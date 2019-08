Allg. Zeitung Mainz: Ja, aber... / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Pflegekosten

Mainz (ots) - Zunächst klingt das gut: Kinder vonPflegebedürftigen werden finanziell entlastet, ebenso Eltern vonpflegebedürftigen erwachsenen Kindern. Doch die Sache ist nicht ohneTücken - zu denen allerdings die politische Motivation desSPD-Sozialministers Heil noch nicht zählt. Er will beim gepflegtenMittelstand punkten, bei denen, die nicht wirklich wohlhabend sind,aber doch ordentlich verdienen. Solche parteitaktischen Überlegungensind legitim, zumal bei einem politischen Pflegefall wie der SPD, umes bösartig zu formulieren. Aber: Wenn das neue Gesetz kommt, müssenPflegekosten, für die bislang Angehörige herangezogen wurden,anderweitig aufgebracht werden. Aus dem Steuertopf, oder durch höhereBeiträge zur Pflegeversicherung. Die Kommunen erwarten höhereBelastungen und könnten versucht sein, kostengünstige Heime zubevorzugen. Ob das gut wäre, steht dahin. Auch könnte es geschehen,dass eine Familie sagt: Oma oder Opa kann jetzt ins Heim, es kostetuns ja nichts mehr. Ob Oma oder Opa das aber will, und ob es objektivbesser für sie ist als häusliche Pflege, weiß man nicht so genau, eshängt auch stark vom Einzelfall ab. Man muss die Dinge beobachten,wenn das Gesetz in Kraft getreten ist. Und lohnend ist es in jedemFall, immer mal wieder an ein paar Grundpfeiler zu denken, auchunabhängig von Juristerei. Zum Beispiel daran, dass die Einführungder Pflegeversicherung, Stand jetzt, eine vernünftige Entscheidungwar. Mehr noch aber daran, dass nur Solidarität, nicht zuletzt diezwischen den Generationen in beide Richtungen, eine Gesellschaftdavor bewahrt, inhuman zu werden - zumal in Zeiten wie diesen, dieimmer grotesker werden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell