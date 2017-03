Allg. Zeitung Mainz: Irrwege / Lars Hennemann zu Biblis

Mainz (ots) - So schnell werden sich die Menschen an derBergstraße, in Rhein-Neckar und im Süden Rheinhessens nichtumgewöhnen müssen: Noch etwa 15 Jahre wird ihnen die Silhouette desAtomkraftwerks in Biblis erhalten bleiben. Und doch endet mit derGenehmigung für den Rückbau der beiden Reaktoren eine Epoche. Nachlangem Hin und Her verabschiedete sich die deutsche Politik 2011unter dem Eindruck von Fukushima endgültig von der Kernenergie.Atomkraftwerke wären prinzipiell eine saubere Sache - wenn sie jemalspannenfrei zu betreiben wären und man wüsste, wohin der strahlendeMüll soll, den sie produzieren. Da sie zudem volkswirtschaftlich einschlechtes Geschäft sind, war es irgendwann mit der Akzeptanz dahin.Angela Merkel zog also den Stecker - ohne Konzept. Die sogenannteEnergiewende ist eine Operation am offenen Herzen, die noch längstnicht ausgestanden ist. Denn nach den Atomkraftwerken kamen dieWindräder, die aufgrund ihrer naturgemäß schwankenden Energiezufuhrdie Netzbetreiber auf eine Achterbahnfahrt schickten. Also wurden(Rheinhessen) und werden (Odenwald) nach dem Motto "Viel hilft viel"ganze Landschaften verspargelt, während sich das neugrüne Bürgertumvor allem in den Städten im Glanz seiner Ökomoral sonnt. Es isteinfach, sich überlegen zu fühlen, wenn man die bis zu 200 Meterhohen Stahlgebilde, die diese Überlegenheit herstellen, nicht sieht.Atomkraftwerke waren ein Irrweg - aber der Weg nach ihnen istebenfalls noch nicht abschließend beschrieben. Auch daran werden undsollten uns die beiden Reaktorkuppeln im Ried noch lange erinnern.Der Strom kommt immer noch nicht aus der Steckdose.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell