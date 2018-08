Allg. Zeitung Mainz: Irritationen / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum dritten Geschlecht

Mainz (ots) - Es ist wie so oft: Das Bundesverfassungsgericht hatein gutes Urteil gesprochen, Politik und Interessenverbände wissenaber nichts damit anzufangen, geschweige denn den roten Teppich, derihnen von Karlsruhe gelegt wurde, zu würdigen. Das Gericht hatte eindrittes Geschlecht anerkannt, damit die Menschenwürde und dasPersönlichkeitsrecht vorbildlich gestärkt und zugleich deutlichgemacht, dass Gesetze für die Menschen da sind und nicht umgekehrt,und dass sich Gesetze mit fortschreitenden wissenschaftlichenErkenntnissen zu wandeln haben. Damit ist einerseits klar, dassDiskriminierungen überwunden werden müssen, andererseits aber auch,dass künftig nicht jedwede neue gesellschaftliche, in Sonderheitsexuelle oder medizinische Denkrichtung wie von selbstgrundgesetzlichen Schutz beanspruchen könnte. Vor diesem Hintergrundmuss es schon irritieren, wenn die mit viel Vorschusslorbeeren in ihrAmt gestartete Familienministerin Franziska Giffey (SPD) davonspricht, geschlechtliche Vielfalt müsse gestärkt werden. Was genaumeint sie mit "Vielfalt"? Noch merkwürdiger mutet es an, wenn dieGrünen und die "Bundesvereinigung Trans*" darüber klagen, dass füreine Änderung des Personenstandes ein ärztliches Attest vorgelegtwerden müsse. Ärztliche Atteste, wenngleich meist einfacherer Art,müssen bei enorm vielen Gelegenheiten vorgelegt werden. Ist das etwadiskriminierend? Nicht zuletzt: Wenn ein Interessenverbandmenschenrechtskonforme Regelungen in einem Gesetz einfach deshalb inweiter Ferne sieht, weil das Bundesinnenministerium federführend ist,dann ist das schlicht unverschämt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzUte Siegfried-HenkelSenioreditorin NachrichtenTelefon: 06131/485820desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell