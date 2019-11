Allg. Zeitung Mainz: Irre / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu CDU und AfD

Mainz (ots) - "Mit denen keinen Millimeter, die distanzieren sich nicht vonGewalt." Mit "denen" waren die Grünen gemeint, vor 33 Jahren, als der HamburgerErste Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, einer der klügsten Köpfe der SPD, übermögliche Regierungskoalitionen in der Hansestadt dozierte. Dohnanyis Haltung warrichtig - damals. Die Geschichte SPD-Grüner-Verbindungen in den darauffolgendendrei Jahrzehnten ist bekannt. Man könnte also spekulieren, ob in 30 JahrenBündnisse zwischen CDU und AfD, falls es beide dann noch gibt, genauer: fallsParteien im herkömmlichen Sinn dann überhaupt noch existieren, als normalempfunden werden. Derzeit aber ist das, was einigen thüringischenLandtagsabgeordneten im Kopf herumspukt, indiskutabel, gefährlich, "irre", wieder Generalsekretär der Bundes-CDU formuliert. Es geht ja keineswegs darum, dassdie CDU mit der AfD nur spricht. Es ginge um ein Signal, genauer: um einverheerendes Fanal. Ausgerechnet in dem Bundesland, in dem der AfD-Chef Höckeheißt, gegen Ausländer hetzt und alles versucht, für sich eine Art Führerkult zuzelebrieren. In der AfD des Jahres 2019 gibt es ohne jeden Zweifel eine Mengegefährlicher Neonazis. Das bedeutet nicht, dass alle thüringischen AfD-Wählerdas gut finden. Aber sie meinen halt, derzeit keine andere Wahl zu haben. Fallses der AfD künftig gelingt - falls sie das überhaupt will -, sich personell undinhaltlich überzeugend vom Rechtsextremismus zu distanzieren, wäre das eine neueSituation, auch koalitionstaktisch. Die Grünen haben sich gewandelt. Ob die AfDdas will und kann? Denkbar. Aber eher unwahrscheinlich.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell