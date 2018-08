Allg. Zeitung Mainz: Irrational / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zur Politik Erdogans

Mainz (ots) - Wegen der hohen Inflation in der Türkei bevorzugenviele Türken stabilere Währungen. Immer mehr Bürger heben Dollars ab- obwohl ihr Präsident sie energisch auffordert, die im Sturzflugbefindliche einheimische Währung zu stützen. Man mag den Run auf dieBanken als Abstimmung mit den Füßen gegen Erdogan deuten, doch ihreRelevanz ist gering. Im Unterschied jedenfalls zur Abstimmung an denWahlurnen am 24. Juni, als die Mehrheit der Türken die Macht Erdoganszementierte. Obwohl schon damals klar war, dass die Hybris ihresPräsidenten die Türkei nicht nur immer tiefer in die außenpolitischeIsolation, sondern auch in den wirtschaftlichen Abgrund treibenwürde. Die Krisenstrategie Erdogans entspricht dem bekanntenVerhaltensmuster in die Enge getriebener Autokraten. Er beschwört einaltbewährtes außenpolitisches Feindbild, schwadroniert von einemWirtschaftskrieg des Westens gegen die Türkei und kokettiert miteinem Nato-Austritt. Man darf bezweifeln, dass Erdogan angesichts derengen wirtschaftlichen Verbindungen insbesondere zur EU zu einemsolch radikalen Schritt wirklich bereit wäre. Doch man darfandererseits auch das irrationale Moment in der Politik dieses Mannesnicht unterschätzen: Wie ein kühler Pragmatiker hat er sich bislangjedenfalls nicht verhalten. Wiederannäherung an Europa, Überwindungder Differenzen mit Russland - beide Optionen liegen in Ankara aufdem Tisch. Anfang dieser Woche empfängt Erdogan den russischenAußenminister Lawrow, im September reist er nach Berlin. Im Momentscheint nicht mal Erdogan selbst zu wissen, welchen Kurs ereinschlagen wird.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzDanielle SchwarzNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell