Allg. Zeitung Mainz: Integration? / Reinhard Breidenbach zur Islamkonferenz

Mainz (ots) - Manche Politiker neigen dazu, zur Befriedigung dereigenen Klientel und der Stammtische andere mutwillig vor den Kopf zustoßen. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, hatte Horst Seehoferim März gesagt, zu Beginn seiner Innenminister-Amtszeit, die sich nunvielleicht überraschend schnell dem Ende zuneigt. Keine idealeVoraussetzung für eine neue Runde der Islamkonferenz, die 2006 ihrenAnfang nahm. Damals sagte der Innenminister Wolfgang Schäuble: "DerIslam ist Teil Deutschlands." Damit vermied er jedenfalls einegenerell schlechte Strategie, nämlich Konferenzteilnehmer vorab zuverurteilen. Was nicht bedeutet, dass man sich um Klartext drückensollte. Schäubles Nach-Nachfolger Hans-Peter Friedrich, wie Seehoferder CSU zugehörig, betonte in der Konferenz den Aspekt"Extremismusbekämpfung". Dafür wurde er oft gescholten - dabei war eseins der wenigen Dinge, die Friedrich richtig machte alsInnenminister. Die Konferenz tritt für Dialog ein, um die Integrationmuslimischer Mitbürger zu fördern. Ein guter Ansatz. Ob - und wann -er gelingen kann, muss sich zeigen. Denn ohne einunmissverständliches Bekenntnis der muslimischen Mitbürger zu denWerten des Grundgesetzes ist eine Integration, die den Namenverdient, nicht möglich. Dabei geht es insbesondere um den Artikel 3,Absatz 2 unserer Verfassung: "Männer und Frauen sindgleichberechtigt." Ein Islam, der Menschen in Deutschland integriert,muss in jedem Fall unbeeinflusst sein von ausländischen Regierungen.Darüber muss, mit oder ohne Seehofer, geredet werden. Und auch überExtremismusbekämpfung.