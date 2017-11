Allg. Zeitung Mainz: Illusionslos / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Verteidigungspolitik in Europa

Mainz (ots) - Obwohl es den Kalten Krieg der Sowjetära nicht mehrgibt, ist die Welt nicht wirklich sicherer geworden. Es gibt dengroßen asymmetrischen Krieg gegen den Terror, und es gibt zahlreiche"normale", das heißt: regional begrenzte militärischeAuseinandersetzungen oder Brandherde. In Afghanistan scheint sich derWesten, inclusive der USA, entschlossen zu haben, eine gefährlicheLebenslüge zu beerdigen: die von der Beherrschbarkeit desTaliban-Terrors durch afghanische Sicherheitskräfte. DerUkraine-Konflikt ist ungelöst, Putins - wenn auch kalkulierbares -Machtstreben ungebremst. Und was von Nordkorea zu erwarten ist,erscheint eher als psychiatrische denn als politische Frage. Da isteine europäische Verteidigungsunion eine überlegenswerte Option. Abervor Illusionen sei gewarnt. Zwar ist eine Emanzipation von demAmerika, das derzeit noch nicht mal eine Wiederwahl Trumpsausschließen kann, in psychologischer Hinsicht gut - aberselbstredend nicht in Ansätzen eine Alternative zur Nato. Dass indieser Nato auch jemand wie Erdogan Befehlsgewalt besitzt, steht aufeinem anderen Blatt, auch das muss vorläufig ertragen werden. Zwarmag eine europäische Verteidigungsunion auch Synergieeffekte beiPersonal und Material mit sich bringen. Aber sie wird es denEinzelstaaten nicht ersparen, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen,denn Sicherheit ist nicht nur ein hohes, sondern auch ein teures Gut.Nicht zuletzt für Deutschland, wo die Berichte über fluguntauglicheFlugzeuge und seeuntaugliche Marinehubschrauber seit mindestens zweiJahren blankes Entsetzen hervorrufen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell