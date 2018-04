Mainz (ots) - Das mit der GroKo kann auf Dauer nur funktionieren,wenn Union und SPD in der Mitte einen starken, einigermaßengeschlossenen Block bilden und zumindest eine grobe Vorstellung davonentwickeln, wo es hingehen soll. Davon sind beide Partner momentanallerdings weit entfernt: Sowohl innerhalb der SPD als auch im Lagervon CDU/CSU drängen starke Kräfte auf eine Kurskorrektur nach linksbeziehungsweise rechts. Mit dem Unterschied, dass die Richtungskämpfebei den Sozialdemokraten traditionsgemäß im Schaufenster ausgetragenwerden, während es bei der Union eher hinter den Kulissen knirscht.Jetzt wagt sich die Fraktion der parteiinternen Merkel-Kritiker dochmal aus der Deckung und legt ein Papier mit dem großspurigen Titel"konservatives Manifest" vor. In erster Linie mit einerrestriktiveren Zuwanderungspolitik und einer Rückbesinnung auf dastraditionelle Familienmodell will die "Werte-Union" das konservativeProfil der Union schärfen und der AfD das Wasser abgraben. Nüchternbetrachtet ist das kein progressiver Zukunftsentwurf, sondern dasGegenteil, nämlich die Formulierung einer Strategie des Einigelns. Wosind die kreativen konservativen Konzepte für die komplexen Problemeunserer Zeit? Fehlanzeige - sowohl bei der Kanzlerin als auch beiihren internen Gegnern. Letztendlich erwecken alle dreiRegierungsparteien bislang den Eindruck, vor allem mit sich selbstbeschäftigt zu sein, das Land bestenfalls zu verwalten anstattpolitisch zu gestalten. Genau diese breiige Ideen- undAntriebslosigkeit in der Mitte ist es, die den rechten Rand stärkt -eine klare Botschaft der letzten Bundestagswahl. Die BerlinerKoalitionäre haben sie offenbar immer noch nicht ganz verinnerlicht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell