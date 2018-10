Allg. Zeitung Mainz: Hohle Phrasen / Kommentar von Markus Lachmann zu Merkel in Israel

Mainz (ots) - Eigentlich mögen die Israelis Angela Merkel - dieOstdeutsche gilt als ausgewiesene Israel-Freundin. Vor zehn Jahrenerklärte sie die Sicherheit des kleinen Landes in Nahost zum Teil derdeutschen Staatsräson. Doch Merkel bleibt mit ihrer praktischenPolitik weit hinter solchen Ansprüchen zurück. Wenn sie bei ihremStaatsbesuch in Jerusalem nun erklärt hat, man sei sich bei der Frageder Verhinderung der nuklearen Aufrüstung des Iran einig, auch müsseder iranische Einfluss in Syrien gen Null gehen, so sind das hohlePhrasen. Denn das - von den USA dankenswerterweise aufgekündigte -Atomabkommen mit dem Iran, an dem Deutschland stur festhält, hat demAyatollah-Regime erst die Milliarden-Gelder in die Kasse gespült, mitdem dieses den Terrorismus in Ländern wie Syrien und Libanonunterstützen konnte. Der Iran will Israel auslöschen. Wenn IsraelsSicherheit Teil deutscher Staatsräson ist, braucht es hier eine harteHand. Der frühere israelische Botschafter bei den UN, Ron Prosor,schreibt, Merkel verstecke sich in ihrer Israel-Politik gerne hinterdem "europäischen Konsens". Da ist etwas dran. Das heißt nicht,sämtlichen Positionen der rechten bis ultrarechtenNetanjahu-Regierung das Wort zu reden. Das gilt etwa im Fall desBeduinen-Dorfes Khan al-Ahmar im Westjordanland, das vom israelischenMilitär umgesiedelt werden soll. An seiner Statt soll eineisraelische Siedlung entstehen, an einer auch für die Palästinenserstrategisch wichtigen Stelle. Sollte die Zwei-Staaten-Lösung als Zielweiter formuliert werden, darf das Dorf nicht platt gemacht werden.Es ist gut, dass Merkel hier standhaft geblieben ist.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell