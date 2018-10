Allg. Zeitung Mainz: Höhenrausch / Markus Lachmann zu den Grünen

Mainz (ots) - Wer sich mit dem bundesweiten Höhenflug der Grünenin den Umfragen beschäftigt, möchte der Partei einen Spruch von KurtBeck zurufen, dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten:Die Hühner werden am Abend gezählt. In dem Falle sollte man ersteinmal abwarten, wie die Ergebnisse in Bayern am kommenden Sonntagund in Hessen zwei Wochen danach ausfallen werden. Doch auch beialler Vorsicht: Die Grünen dürften Grund zur Freude haben, denn derTrend ist sehr stabil. Die möglichen Gründe: Die Grünen profitierenvon der anhaltenden Schwäche der SPD und dem Streit in der Union. Inden Analysen der Meinungsforscher wird deutlich, dass Wähler, die2017 Union wählten, mit den Grünen liebäugeln, nicht etwa mit derAfD. Das zeigt, dass die frühere Öko- und Strickpulli-Partei in derLage ist, auch breite Schichten in der Mitte der Gesellschaftanzusprechen. Die Grünen profitieren von der zunehmendenPolarisierung der Deutschen in der Flüchtlingsfrage. Zudem hat dersuperheiße Sommer für Viele wieder in Erinnerung gerufen, was beimWeltklima auf dem Spiel steht. Schließlich punkten die Grünen mitihrem Spitzenpersonal, Robert Habeck und Annalena Baerbock, bei denAnhängern. Allerdings schwächeln sie in den ostdeutschen Ländern. Esist deshalb übertrieben, von den Grünen als "neuer Volkspartei" zuschwärmen. Nicht nur werden die Hühner am Abend gezählt. Die Wahrheitist auch auf dem Platz. In Bayern müssten die Grünen noch beweisen,dass sie nicht nur schön reden, sondern auch regieren können.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell