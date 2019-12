Allg. Zeitung Mainz: Höchste Zeit / Kommentar von Friedrich Roeingh zu EU und Afrika

Mainz (ots) - Ursula von der Leyen hat in ihrem politischen Leben niemalsziellos agiert. Als Familienministerin setzte sie die Elternzeit und eineverlässliche Kinderbetreuung durch, als Arbeitsministerin trat sie für den -erst später mehrheitsfähigen - Mindestlohn ein. Als Verteidigungsministerinscheiterte sie daran, das dysfunktionale Beschaffungswesen der Bundeswehr zureformieren, was nichts an der zutreffenden Beschreibung der Aufgabe ändert. AlsPräsidentin der EU-Kommission macht sich von der Leyen nun an gleich zweiMega-Themen heran: an den Kampf gegen den Klimawandel und eine neueAfrika-Politik. Ihre erste Dienstreise nach Addis Abeba anstelle derobligatorischen Washington-Visite ist insofern mehr als eine symbolische Geste.Ihr Trip nach Addis gab von der Leyen nicht nur Gelegenheit, sich im Glanz desFriedensnobelpreisträgers Abiy Ahmed zu sonnen. Das Treffen mit ihrem"Amtskollegen" von der Afrikanischen Union, Moussa Faki, ist gewiss auf demganzen Kontingent aufmerksam registriert worden. Eine clevere Vorfeldarbeit fürehrgeizige Ziele. Denn die Binse, dass Europas Zukunft untrennbar mit derEntwicklung Afrikas verbunden ist, muss endlich in Politik gegossen werden. Unddas gilt nicht nur für die Bekämpfung von Fluchtursachen. Fahrlässigerweisehaben Europas Industrienationen die Erschließung afrikanischer Märkte alleinChina überlassen. Kooperationen mit den Keimzellen der Digitalentwicklung inAfrika sind inzwischen wichtiger als eine auf Brunnenbau fixierteEntwicklungshilfe. Das Beispiel zeigt, wie sehr auch unsere Wirtschaft nochpostkolonialem Denken verhaftet ist.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4462188OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell