Allg. Zeitung Mainz: Hinbekommen / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Merkels Sommer-PK

Angela Merkel ist die Tochter einer Lehrerin undeines Pfarrers. Vermutlich spielen also ihre Gene eine Rolle, wennsie mit Menschen wie Horst Seehofer und Wladimir Putin letztlichirgendwie zurechtkommt. Mit Blick auf Donald Trump kann man derKanzlerin nur wünschen, dass sich auch ein Psychiater irgendwo inihrer Ahnenreihe befunden hat. Das sind ungefähr die Fixsterne.Zwischen denen muss sie sich bewegen. Von ein paar innen- oderaußenpolitischen Sternchen mal ganz abgesehen. Etwa Macron (hellesSternchen), Altmaier (mittelhell) oder Orban (ganz dunklesSternchen), um nur mal drei zu nennen. Und sie bewegt sich doch,entgegen weit verbreiteter Vorurteile. Obwohl es natürlich furchtbarermüdend und anstrengend sein muss mit Leuten wie Trump, Putin oderSeehofer, in dieser Rangfolge. Dass sie das noch immer hinbekommt,notfalls bis morgens früh um Fünf, ist eine gute Nachricht für dieRepublik, und auch für die EU. Ob Angela Merkel 14, 15 oder 16 JahreKanzlerschaft schafft, ist völlig gleichgültig. Sie muss die Dingehinbekommen. Und, Stand heute, bekommt sie sie hin. Nicht glanzvoll,ohne Aufbruch? Man kann nicht immer mit einem rauschenden 4:2 in 90Minuten Weltmeister werden, wie Frankreich 2018. Man muss auch malnach mühsamer Verlängerung ein 1:0 verwalten, wie Deutschland 2014.Ein Desaster in der Vorrunde wird das politische Deutschland mitMerkel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erleben.Deshalb waren alle Vergleiche zwischen Merkel und Jogi Löw zwarrhetorisch nett, inhaltlich aber immer an den Haaren herbeigezogenund schräg.