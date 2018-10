Allg. Zeitung Mainz: Hessen wartet / Reinhard Breidenbach zur Wahl in Bayern

Mainz (ots) - Sagen wir's mal fußballerisch: Nach diesemWochenende ist eigentlich im Team kein Platz mehr für Jogi Löw undfür Horst Seehofer. Markus Söder braucht dringend Regeneration in derEistonne, wie es Per Mertesacker bei der WM 2014 vorexerziert hat.Und noch jemand muss da hinein: Angela Merkel. Die CSU ist miteineinhalb blauen Augen davongekommen. Und Hauptverantwortlicher fürdie Stimmenverluste ist, das zeigen Umfragen, Horst Seehofer, auchwenn Merkel, Söder und Alexander Dobrindt einen Anteil an der Miserehatten. Bayern zeigt nicht zuletzt, dass die AfD-Bäume nicht in denHimmel wachsen, Gott sei Dank. Die ganz großen Gewinner sind dieGrünen, der ganz große Verlierer ist die SPD, der fast schon dieHöchststrafe droht: Mitleid. Und nun? Es ist kaum vorstellbar, dassdie Grünen mit einer Regierungsbeteiligung belohnt werden - falls dieÖkopartei das überhaupt als Belohnung empfinden würde. Es ist kaumvorstellbar, dass die CSU mit den Grünen eine Regierung bilden willund kann, denn es würde viel mehr erfordern als einenParadigmenwechsel: Die CSU müsste unglaublich viel von dem über Bordwerfen, was seit vielen Jahren ihren genetischen Code ausmacht. Wiesollten Kompromisse zwischen Grünen und CSU in der Flüchtlingspolitikaussehen, oder beim Polizeigesetz? Das ist eben etwas völlig anderesals zwischen den Regierungsparteien CDU und Grüne inBaden-Württemberg und Hessen. Die CSU hat recht: Gegen sie ist keineKoalition möglich. Sie hat den Regierungsauftrag - sie hat aber auchdie verdammte Pflicht und Schuldigkeit darüber nachzudenken, warumsie abgestraft wurde. Darüber, wie sehr zuerst die parteiinterneAbwatscherei zwischen Seehofer und Söder und dann die unsäglicheSeifenoper des Bundesinnenministers in Berlin, vor allem gerichtetgegen Merkel, die Bürger abschreckt. Auch sollte den Christsozialenzu denken geben, dass sie viel Stadtklientel verliert; da brennenProbleme wie Mieten und Kitaplätze schmerzlich auf den Nägeln. Merkelkann mit Recht darauf verweisen, dass Seehofer viel Unheilangerichtet hat. Sie muss aber auch zugeben, dass ihre Regierunginsgesamt bislang vieles schuldig blieb. Und da geht es nicht "nur"darum, dass sehr viele Bürger immer noch keine klareren Konturen inder Flüchtlingspolitik erkennen können, sondern etwa auch um dasChaos in der Diesel-Frage. Höchstwahrscheinlich wird die Hessen-Wahlin zwei Wochen über Merkels politisches Schicksal entscheiden. Wenndie CDU dort eklatant verliert, wird sie sich in ihren Ämtern alsParteivorsitzende und Regierungschefin kaum halten können. EinTiefschlag für Volker Bouffier träfe sie unmittelbar. Bouffier istihr letzter bislang wirklich starker Verbündeter. Wolfgang Schäubledagegen ging ausgerechnet am Sonntag via Interview klar auf Distanzzu ihr. Sehr überraschend, vor allem sehr enttäuschend. Nicht nur fürMerkel.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell