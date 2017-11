Allg. Zeitung Mainz: Herausgefordert / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Terroranschlägen

Mainz (ots) - New York ist widerstandsfähig und verständig. DonaldTrump ist weder das eine noch das andere. Frankreich und dieallermeisten Franzosen sind widerstandsfähig und verständig. MarineLe Pen ist weder das eine noch das andere. Das ist eine Erkenntnisaus dem neuerlichen Terroranschlag in der amerikanischen Metropole.Es ist ein zeitlicher Zufall, dass die neue französische Regierunggerade jetzt den Ausnahmezustand in ihrem Land aufhebt. Zugleichwurden aber neue, allem Anschein nach vernünftige Sicherheitsgesetzebeschlossen - ein gangbares Procedere. Allseits verschärfteKontrollen und Überwachungen haben die allermeisten Franzosen, inSachen Freiheitsrechte würdige Nachkommen wahrhaft revolutionärerVorfahren, nicht unkritisch, aber letztlich pragmatisch mitgetragen.Die Führerin des Front National, Marine Le Pen, hat dagegen eine ganzandere Stoßrichtung: Sie beklagt, die neuen Schutzregeln reichtennicht aus. Und Trump twittert seine vorläufige Auffassung, die"Green-Card-Lotterie" abschaffen zu wollen, weil der Attentäter nachderzeitigem Kenntnisstand Inhaber einer "Green Card"-Arbeitserlaubniswar. Überspitzt formuliert könnte man nach Trumps Muster aucherwägen, Kleinlaster, die bei solchen Anschlägen zu Mordinstrumentenwerden, zu verbieten. Notwendig sind, neben angemessenenSicherheitsgesetzen, städtebauliche Maßnahmen, die Gebäude und vorallem Fußgängerzonen künftig effizienter schützen. Notwendig sindaber vor allem Politikerinnen und Politiker, die der schwerwiegendenund bedrohlichen Herausforderung des Terrors, die uns noch langebegleiten wird, menschlich und intellektuell gewachsen sind.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell