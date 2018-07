Allg. Zeitung Mainz: Heilige Kühe / Kommentar zu Dürre und Agrarpolitik / Von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Der Klimawandel ist in vollem Gange. Ob er zurKatastrophe wird, das liegt an uns. Auch das, was in derLandwirtschaft passiert, hat Einfluss auf das Klima. Beispiele:Tierhaltung ist eine Ursache für Treibhausgase. Und: Ein geringererVerbrauch von Pestiziden und Kunstdünger würde die Klimabilanzverbessern. Agrarministerin Julia Klöckner weiß, warum sie sagt: "Esgeht um eine umwelt- und klimaschonende Bewirtschaftung."Andererseits, so die Ministerin, sei es unfair, dem Landwirt, derjetzt um seine Existenz bangt, die Aufgabe Klimawandel vor die Tür zukippen. Problemberge, aufgetürmt in Jahrzehnten. Und der Wille,Änderungen vorzunehmen, ist nahe Null, auf allen Seiten. DieLandwirte pochen auf staatliche Hilfen, so war das immer. Wohl wahr:Sie sichern die Ernährung, und in vielen Familienbetrieben müssensich alle krummlegen fürs Geld. Aber rechtfertigt das bis in alleEwigkeit Garantien, die letztlich den Verbraucher oder denSteuerzahler treffen, Garantien, dass Vater Staat hilft, wenn wiedermal ein Höllensommer zuschlägt? Darüber wäre zu diskutieren, aber dasGeld für die Landwirtschaft ist für die meisten Politiker eineheilige Kuh - weil sie sich nicht anlegen wollen mit einer somächtigen Lobbygruppe wie dem Bauernverband. Deshalb wird es wohlauch nichts werden mit der ausgezeichneten Idee, Subventionen davonabhängig zu machen, dass Umwelt- und Klimaschutzstandards eingehaltenwerden. Stattdessen: je größer der Acker, desto mehr Zuschuss. Dasmachen sich nun Finanzinvestoren, nicht selten "Heuschrecken",zunutze, die riesige Agrarflächen kaufen. Vieles müsste sich ändern.Aber die Chancen dafür stehen schlecht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell