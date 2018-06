Allg. Zeitung Mainz: Hausaufgaben / Kommentar von Andreas Härtel zum Bildungsbericht

Mainz (ots) - Endlich Ferien. Mit diesem Gedanken sind am Freitagviele Schüler, Eltern und Lehrer in Hessen und Rheinland-Pfalz nachHause gegangen. Vielerorts gab es Tränen des Abschieds, etwa weil esmit der Versetzung nicht geklappt hat oder weil ein Schulwechselansteht. Oder es gab Freudensprünge angesichts guter Zeugnisse. SechsWochen ist nun Zeit, in sich zu gehen. Forscher haben derweil allenpolitisch Verantwortlichen mit dem Nationalen Bildungsbericht einpaar Hausaufgaben mitgegeben. Viele Erkenntnisse sind zwar wirklichnicht mehr überraschend; etwa wenn festgestellt wird, dass dasElternhaus über den Bildungserfolg entscheidet, es an Personal fehlt,die Zuwanderung eine große Herausforderung darstellt und die Kluftzwischen Bildungsgewinnern und -verlierern groß ist. Aber es isttrotzdem gut, dass immer wieder darauf hingewiesen wird. Weil esschlecht ist, dass immer wieder darauf hingewiesen werden muss.Nichts ist gut ohne Bildung. Das gilt für den Einzelnen, der deutlichmehr verdient, wenn er mehr gelernt hat. Das gilt aber auch für denStaat, und das nicht nur, weil er mehr Steuern einnimmt. Denn es istnun mal so - und auch das wird in dem Bericht hervorgehoben: Wergebildet ist, engagiert sich mehr für die Gesellschaft. So gehen 57Prozent der 18- bis 39-Jährigen mit Hochschulreife wählen. Und nur 41Prozent derjenigen mit Hauptschulabschluss. Das passt ins Bild:Bildung ist gut für die Demokratie. Und der Staat, der an der Bildungspart, legt die Axt an die eigenen Wurzeln.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell